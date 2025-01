Els bombers de Tremp van a la Pobla per no passar fred i tenir aigua calenta

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Els bombers de Tremp s’han traslladat al parc de voluntaris de la Pobla de Segur, on faran les guàrdies diürnes fins que es repari la calefacció del parc de la capital del Pallars Jussà. Així poden dutxar-se amb aigua calenta i evitar el fred, però han de tornar a les dependències de Tremp cada nit.

Aquesta solució temporal ha afegit més malestar del que ja hi havia pels problemes a la calefacció del parc de Tremp que, segons fonts pròximes, s’arrosseguen des de fa temps (com va avançar SEGRE el passat dia 19). Ahir es van desplaçar a la Pobla de Segur cinc bombers i tres membres de l’Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF).

Els bombers asseguren que fa anys que la caldera no funciona correctament i el problema es va apedaçant però no s’acaba de resoldre. Incideixen que l’aigua surt freda i insisteixen que, malgrat que s’han instal·lat bombes d’aire calent, perden rendiment quan fora s’està a 8 sota zero. També s’han disposat radiadors elèctrics, encara que un no funciona i hi ha moltes dependències que no estan aclimatades. La Regió d’Emergències de Lleida va reconèixer dissabte aquestes deficiències i ahir va afegir que s’espera una peça, una vàlvula difícil de trobar, per reparar la caldera. Va admetre que les mesures per climatitzar el parc han estat insuficients, per la qual cosa s’ha optat per aquesta solució temporal. D’altra banda, la diputada de Junts, Jeannine Abella, va preguntar al Govern per aquesta qüestió i quan es preveu que l’helicòpter del SEM torni a la base de Tremp.