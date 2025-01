Moren 35.000 pollastres pel fum d'un incendi en una granja d'Artesa de Lleida

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El fum d'un incendi en una granja situada a la partida Montlleu d'Artesa de Lleida ha provocat la mort d'uns 35.000 pollastres aquest dimecres al matí. Els Bombers han rebut l'avís a les 07.03 hores i han desplaçat fins al lloc dos dotacions, que han extingit el foc que s'havia originat a una caldera. L'incendi ha quedat restringit a la caseta on es trobava la caldera, però el fum ha acabat afectant per asfíxia milers d'animals. Un cop extingit el foc, els Bombers han procedit a revisar a fons l'estat de la coberta afectada i a ventilar la nau per retirar tot el fum acumulat.