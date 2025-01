Moren 25.000 pollastres en un incendi a Artesa de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un incendi en una explotació avícola d’Artesa de Lleida va causar ahir al matí la mort d’uns 25.000 pollastres que hi havia a la granja. Els Bombers de la Generalitat van rebre a les 7.03 hores l’avís d’un foc en una granja situada a la partida Mantlleu d’aquesta localitat del Segrià i fins al lloc van acudir dos dotacions.

El foc es va originar a la caldera de la granja. Els efectius van aconseguir que el foc quedés restringit a la caseta on es trobava la caldera, però el fum es va escampar per la resta de la granja, la qual cosa va fer que uns 25.000 dels 35.000 pollastres que hi havia morissin asfixiats, segons Bomberos. Una vegada extingit el foc, els efectius van procedir a revisar la coberta afectada i a ventilar la nau per retirar tot el fum acumulat.

Val a recordar que a finals de novembre hi va haver un aparatós incendi que va cremar per complet una granja de porcs a Alcarràs. No hi va haver ferits ni animals morts perquè l’explotació era buida perquè hi feien tasques de neteja. A finals de desembre hi va haver un foc en una granja de porcs a Abella de la Conca, al Jussà. Un dels treballadors va resultar intoxicat i van morir 200 garrins.