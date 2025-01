Jornada policial del Segrià a Alfarràs

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Alfarràs va acollir ahir una jornada amb la participació d’agents municipals i dels Mossos d’Esquadra del Segrià per tractar diferents temes de seguretat.

Els Mossos van ser alertats ahir a primera hora del matí d’un robatori en un bar a Alpicat. Fonts properes van assenyalar que també hi va haver un altre robatori en una torre.

Un vehicle va xocar ahir a la tarda contra tres senglars al seu pas per l’A-2 a Lleida. Als Plans de Sió, el conductor d’un vehicle va resultar ferit al patir una sortida de via i bolcar a la carretera L-310. Va ser evacuat per una ambulància del SEM amb fractures.

Un vehicle va xocar ahir contra la canonada del gas en un edifici de Rosselló, però finalment van descartar una fuita. A Lleida es va senyalitzar una zona del carrer Victoria Kent per una fuita de gas exterior.

Els Bombers van rescatar ahir un excursionista accidentat a Alt Àneu. L’home va ser traslladat per l’helicòpter fins a l’heliport de Vielha, on esperava l’ambulància del SEM. D’altra banda, un senderista va ser rescatat a la Coma i la Pedra després de patir una caiguda. També es va mobilitzar l’helicòpter amb els GRAE i va ser evacuat.