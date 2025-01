Un lleidatà de 41 anys mor electrocutat treballant en una finca d’Alpicat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un veí de Lleida de 41 anys va morir a última hora de la tarda d’aquest dilluns en un accident laboral en una finca del camí Sardera d'Alpicat, situada a prop d'una hípica.

Segons van informar els Mossos d’Esquadra, els serveis d’emergència van ser alertats al voltant de les 19.15 hores d’un incident en una finca del Pla de la Cerdera. Per motius que s’investiguen, un treballador que feia tasques de manteniment en una instal·lació automatitzada de reg va patir una descàrrega elèctrica. Al lloc van acudir tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van assegurar la zona.

Per la seua part, els sanitaris del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) van atendre l’operari i li van fer maniobres de reanimació cardiopulmonar però, malgrat els esforços, no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d’Esquadra posaran els fets en coneixement del jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Lleida i del departament d’Empresa i Treball,d’acord amb els procediments habituals en aquest tipus de casos.

Aquest és el segon accident laboral mortal registrat aquest any a les comarques de Lleida. Un operari de 52 anys de Balaguer va morir el dia 13 en una empresa de prefabricats de formigó de Vallfogona de Balaguer. Va quedar atrapat mentre netejava una tremuja i una vagoneta. Així mateix, el d’ahir és la segona víctima per una descàrrega elèctrica en dos mesos exactes a la demarcació lleidatana. Un veí de la Granadella també de 41 anys va perdre la vida el passat 27 de novembre a l’electrocutar-se en una finca agrícola de Bovera.