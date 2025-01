Queixes en pobles de l'Urgell perquè Salut els reduirà les visites mèdiques

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Vuit pobles de l'Urgell veuran reduïdes les hores de visites mèdiques a partir de l'1 de febrer, cosa que provoca queixes d'alcaldes i veïns. La Generalitat utilitzarà personal que atén aquestes localitats per reforçar la plantilla del CAP de Bellpuig. Per la seua part, municipis de l'àrea bàsica de salut d'Agramunt denuncien que la falta de metges va a pitjor.

Les hores de visites mèdiques es reduiran a partir del dia 1 de febrer en vuit pobles de la Vall del Corb, a l’Urgell, una situació que provoca queixes d’alcaldes i veïns. Això es deu a una reorganització de l’àrea bàsica de salut (ABS) de Bellpuig, que té sis metges i vuit infermeres. La Generalitat preveu reforçar l’atenció mèdica del CAP de Bellpuig amb personal que ara atén en localitats com Maldà, Sant Martí de Maldà, Belianes, Vallbona de les Monges, els Omells de na Gaia, Rocallaura, Rocafort i Llorens. En el cas de Maldà, per exemple, l’atenció presencial del metge passarà de 3 a 2 dies per setmana.

Segons alcaldes de municipis afectats, Salut argumenta que gairebé el 80% de la població atesa a l’ABS és a Bellpuig, i la resta es reparteix entre els altres pobles. Per això, proposa augmentar l’atenció a Bellpuig amb un dels tres equips (unitats bàsiques assistencials o UBA) que ara donen servei a la resta de l’ABS i redistribuir els altres pobles entre els dos restants.

Han tornat a fer guàrdies al parc de Tremp dies després d’anar al de la Pobla per fred Els alcaldes de l’ABS d’Agramunt diuen que només tenen dos metges i la situació és “insostenible”

Segons els alcaldes la conselleria garanteix que, si es necessita atenció a domicili o davant d’urgències de persones que no puguin anar a Bellpuig, un metge es desplaçarà hi hagi o no visites aquell dia.

Fonts de l’ICS van afirmar que “és una redistribució de recursos planificada des de la gerència d’Atenció Primària i en la comunitat de Lleida, juntament amb l’equip directiu de l’ABS, per millorar i oferir una qualitat assistencial més gran tant al CAP com als consultoris locals”.

“Una vegada s’ha valorat l’activitat de l’ABS, i per millorar l’accessibilitat i la càrrega de treball dels professionals, es proposa redistribuir l’atenció sanitària”, va afegir, i va insistir que això “garanteix en tot moment la continuïtat assistencial, l’atenció al pacient crònic i la domiciliària a qui ho requereixi”.

L’alcaldessa de Maldà, Txell Capdevila, va criticar que “les administracions s’omplen la boca sobre la importància de la repoblació rural, però la realitat és que cada dia ens deixen amb menys serveis. Ara és un dia menys de metge a la setmana, què vindrà després?”.

L’alcalde de Sant Martí de Riucorb, Gerard Balcells, va lamentar que “no es té en compte ni les distàncies ni l’edat de la població”. Per la seua part, el de Vallbona de les Monges, Eduard Montseny, va afirmar que la reestructuració “afecta poc” el seu municipi, però va valorar que “els criteris d’aquesta reestructuració van en contra del que s’hauria de fer per afavorir la repoblació rural i millorar l’atenció sanitària”. A Belianes, l’alcaldessa, Carme Culleré, es va mostrar una mica més comprensiva. “Ens redueixen alguna hora d’atenció mèdica per complementar la resta, però guanyem una administrativa per zona”, va dir.

D’altra banda, els alcaldes de la Ribera del Sió s’han tornat a unir per reclamar més metges a l’ABS d’Agramunt. L’alcaldessa d’Agramunt, Sílvia Fernàndez, va assegurar que “estem pitjor que mai”. “A l’ABS li corresponen 5,5 metges (cinc a temps complet i un a mitja jornada) per a una àrea d’influència d’uns 7.000 habitants i ara tan sols en tenim dos”, va recalcar. Fernàndez tem que “si la situació es prolonga, aquests metges podrien acabar marxant perquè és una cosa insostenible”.

Els alcaldes d’Agramunt, Puigverd d’Agramunt, Ossó de Sió, els Plans de Sió i Preixens tenen concertada una reunió dijous vinent amb la directora dels serveis territorials de Salut a Lleida, Rosa María Pérez, i adverteixen que, si no reben una solució amb caràcter immediat, iniciaran mobilitzacions.

Val a recordar que, el març de l’any 2023, aquests alcaldes van iniciar una recollida de firmes per exigir al departament de Salut que cobreixi les baixes de metges. Llavors n’hi havia tres a jornada completa i un quart amb la jornada reduïda, mentre que en l’actualitat n’hi ha només dos.

L’helicòpter del SE M, sense data de retorn una setmana després

L’helicòpter del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) traslladat fa una setmana des de l’hospital del Pallars a Sabadell segueix ara per ara sense data prevista per tornar a la base de Tremp. Així ho van corroborar ahir fonts del SEM, que van insistir que mantenen contacte diari amb l’empresa concessionària per exigir-li que substitueixi l’helicòpter aturat de la base barcelonina. Segons les mateixes fonts, incomplir l’obligació de mantenir quatre aeronaus en servei a tot Catalunya suposa sancions diàries a la firma, que ja superarien els 700.000 euros.

L’absència de l’helicòpter de Tremp, que dona servei al conjunt del Pirineu, ha provocat queixes d’alcaldes i diputats del Pirineu al Parlament.

Diumenge passat, un helicòpter del SEM va volar des de Sabadell per atendre un accident a les pistes d’esquí de Port Ainé (vegeu SEGRE d’ahir). Els pisters van alertar de l’accident a les 11.45 i l’aparell va aterrar a l’estació a les 13.13.

Val a recordar que el SEM garanteix l’atenció d’emergències al Pirineu, ja que l’helicòpter traslladat a Sabadell té prou autonomia per fer viatges sense proveir-se a les comarques de muntanya. La seua tripulació reforça ambulàncies a Tremp i la Pobla, mentre que el GRAF té un altre helicòpter medicalitzat a la Seu.

D’altra banda, els bombers de Tremp tornen a fer guàrdies al parc d’aquest municipi des de divendres, dies després que es traslladessin al de la Pobla en horari diürn pel mal funcionament de la calefacció i per no disposar d’aigua calenta.

Fonts de Bombers de la Generalitat van indicar que, en els propers dies, s’espera renovar el sistema de calefacció per aportar una solució definitiva al problema.