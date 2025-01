Entreguen prop de 1.700 signatures a l’ajuntament de Juneda per paralitzar la llicència d’obres de la nova Tracjusa

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Plataforma Aturem la Incineradora de Juneda ha entrat aquest dimecres al registre de l’Ajuntament 1.697 signatures de veïns del municipi i pobles de l’entorn per reclamar que es paralitzi per “criteri de prudència” la tramitació de l’atorgament de la llicència d’obres de la nova Tracjusa. Ho demanen després que fa uns dies el Grup Griñó, que té el 50% de les accions del projecte, es veiés involucrat en una trama de suposat tràfic il·legal de residus d’Itàlia amb acusacions als seus responsables de cometre delictes contra el medi ambient i d’actuar com una organització criminal. Segons la plataforma el projecte preveu cremar residus de caire urbà i industrial com plàstics.

Amb l’entrega de signatures, els contraris al projecte volen demanar a l’Ajuntament de Juneda que paralitzi la tramitació de l’atorgament de la llicència d’obres de la nova Tracjusa per afectar a un dels socis majoritaris del projecte el Grup Griñó, mentre no s’aclareixi la investigació penal en curs pels efectes que pot tenir en el desenvolupament del projecte.

Segons la plataforma, els procediments penals prevalen per sobre de la resta de tramitacions de caire administratiu com la llicència d’obres en ser un procediment que hi pot tenir relació.