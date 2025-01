Front de 25 alcaldes de Ponent contra Nova Tracjusa i impulsen una consulta popular

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

La segona jornada de la Fira de l’Oli de les Borges Blanques va estar ahir marcada per un acte de protesta d’alcaldes de diferents comarques de Ponent contra el projecte de Nova Tracjusa de Juneda. Van ser tretze alcaldes de les Garrigues; dos de la Noguera; tres del Segrià; tres de l’Urgell i quatre del Pla d’Urgell, a més del consell de l’esmentada comarca els que van firmar un manifest que qualifica el projecte com una amenaça per a la salut de la ciutadania i el model econòmic del territori i que respon als interessos d’uns pocs.

L’alcalde d’Arbeca, Sergi Pelegrí, va dir que “som conscients de les problemàtiques que comporta el bestiar, però no podem posar en risc el treball de la nostra gent”. Va asseverar que “si l’ajuntament de Juneda concedeix la llicència d’obres, tindrà relació amb una organització vinculada a activitat delictiva internacional”, en al·lusió a la investigació que plana sobre l’empresa Griñó, una de les impulsores del projecte, per la seua presumpta relació amb el tràfic il·lícit de residus des d’Itàlia.

En la mateixa línia, Pelegrí va instar “les institucions comarcals a posicionar-se d’una vegada”. Per la seua part, Antoni Villas, president del consell de les Garrigues i alcalde de Juneda, va dir en declaracions a TV3 que “el no pel no farà que continuem perdent població”. “La Generalitat ha donat el vistiplau al projecte”, va concloure. En la mateixa línia es va expressar el president de la GAP Cooperativa, Eduard Cau, que va afirmar que “a la comarca necessitem ramaderia, indústria, oli i turisme, i tot ha de poder ser compatible”.

Durant l’acte de protesta el tècnic mediambiental David Caselles va fer una exposició sobre els efectes que tindrien els gasos emesos per Nova Tracjusa en la qualitat de l’aire i les seues conseqüències. Va assegurar que el contacte constant de les dioxines i els metalls pesants amb els cultius podria tornar-los infèrtils, la qual cosa posaria en risc la producció d’oli. L’alcalde de les Borges Blanques, Josep Farran, va explicar que preveu impulsar una consulta popular en tots els municipis afectats abans del mes de març, amb la finalitat que la consulta s’expressi sobre la continuïtat de Nova Tracjusa.

El projecte de Nova Tracjusa preveu convertir l’antiga planta Tracjusa, incrementant el volum de tractament de residus fins a les 400.000 tones, amb un 75% urbans industrials i un 25% d’origen ramader, segons recull el manifest presentat ahir.

Nova imatge de la DOP Les Garrigues pel seu 50 aniversari

La DOP Les Garrigues va presentar oficialment ahir la nova imatge del 50 aniversari en el marc de la 28 edició de la Fira de l’Oli. Aquesta simbolitza la continuïtat de la tradició i el compromís amb l’excel·lència de l’oli amb certificat de qualitat i origen. Enric Dalmau, president de la DOP, va destacar que “ens fa molt feliços veure com, després de 50 anys, continuem creixent i mantenint els nostres valors”. Per la seua part, el president de la Diputació, Joan Talarn, va anunciar que l’oli DOP Les Garrigues serà l’oli oficial al Galicia Fórum Gastronómico. L’acte va comptar també amb l’assistència del conseller de Justícia, Ramon Espadaler. Paral·lelament, la jornada va estar plena de degustacions, showcookings i activitats com un ball de sardanes i una festa gastronòmica per a 500 comensals. Al matí es va oficialitzar també l’agermanament amb la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès.