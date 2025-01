Demanen 26 anys de presó per a un acusat de violar la seua ex al Jussà

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fiscalia sol·licita una condemna de 26 anys i mig de presó per a un home per violar i abusar sexualment de la seua exparella, a qui no podia atansar-se a l’haver estat condemnat per violència masclista, en uns fets que haurien ocorregut al Pallars Jussà entre els mesos de novembre del 2023 i febrer del 2024. Està previst que el judici tingui lloc a l’Audiència de Lleida el dijous vinent 6 de febrer. L’individu està acusat de dos delictes d’agressió sexual i un delicte reiterat de trencament de condemna.

L’acusat va ser condemnat per violència masclista per conformitat el 7 de novembre del 2022 i se li va imposar la prohibició durant dos anys de comunicar-se o atansar-se a menys de 300 metres de la seua exparella. Tanmateix, segons l’escrit d’acusació del Ministeri Públic, l’home va fer cas omís en reiterades ocasions i trucava a la víctima –que no el denunciava per por– o s’atansava al seu habitatge, fins i tot a través de la teulada. En una d’aquestes ocasions, el febrer del 2024, suposadament va accedir al domicili i la va violar. En una altra ocasió, presumptament també va fer tocaments a la dona.

La Fiscalia l’acusa de dos delictes d’agressió sexual i un de trencament de condemna

Per tot plegat, el Ministeri Públic sol·licita que se li imposi una condemna de 26,5 anys de presó, 16 de llibertat vigilada, que no pugui atansar-se a la víctima ni comunicar-se amb ella durant 30 anys, que se li retiri la pàtria potestat de la filla que tenen en comú i que no pugui treballar amb menors durant 25 anys. Concretament, per la violació sol·licita una pena de 15 anys de presó, uns altres deu pels tocaments, i pel delicte continuat de trencament de condemna, un altre any i mig de privació de llibertat.

Així mateix, la Fiscalia no sol·licita cap responsabilitat civil (indemnització) per a l’acusat perquè la denunciant hi ha renunciat. El cas va ser investigat pel jutjat de Tremp.

D’altra banda, l’Audiència té previst jutjar avui un home acusat d’agredir sexualment en repetides ocasions la germanastra de la seua parella, menor d’edat. La Fiscalia sol·licita 15 anys de presó.