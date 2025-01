Assignen 57 M€ a despeses i inversions d'ens locals

El nou pla de cooperació local de la Diputació per a aquest any, el 2026 i el 2027 assignarà 57 milions d’euros a ajuntaments, consells i entitats menors descentralitzades (EMD), segons va explicar el vicepresident, Agustí Jiménez. Es va aprovar ahir en el ple de la corporació provincial amb els vots de l’equip de govern (ERC, PSC, UA i PL) i Junts i dos abstencions del PP.

Durant aquests tres anys es destinaran 28 milions a finançar la despesa corrent dels ajuntaments i EMD, 28 milions per pagar inversions i un total de 975.000 euros per als consells comarcals. En cada anualitat es repartiran 19 milions. Segons Jiménez, aquest pla, que substitueix les subvencions per a despeses corrents i de capital a les corporacions locals per transferències directes, “permetrà a tots els ens del territori planificar en els propers tres anys les inversions que vulguin fer al seu municipis amb un model de transferències més àgil, ràpid i eficient”. Va destacar l’augment que ha tingut respecte al 2019, que “es va iniciar amb una partida d’11,8 milions i la d’aquest 2025 serà de 18 milions, més del 55”. Quant a l’exercici passat s’ha incrementat un 3%.

D’altra banda, el ple també va aprovar la resolució i liquidació dels convenis entre la corporació i els ajuntaments de Coll de Nargó, Montellà i Martinet i la Vansa i Fórnols del projecte Forest4Local, finançats amb fons Feder. Junts-Impulsem va denunciar que l’organisme autònom de gestió i recaptació (OAGRTL) té bloquejades 70 subhastes al no poder publicar els anuncis al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). El diputat Marc Solanes va apuntar que el motiu és que la corporació provincial va limitar les despeses menors, avenços de caixa, només a presidència, la qual cosa provoca que l’OAGRTL no disposi de fons per pagar els anuncis i evitar problemes als ens municipals. Va exigir revertir la limitació per desbloquejar la situació. La formació va celebrar la rebaixa de la taxa de cobrament de l’OAGRTL, ja que ha estat una de les propostes de Junts.