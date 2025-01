Mor un ciclista de la Llitera al costat de l’autovia A-22 a Almacelles

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un jove ciclista d’uns 30 anys va morir aquest dijous a la nit després que fos trobat inconscient al lateral de l’autovia A-22 al seu pas d’Almacelles, segons van informar fonts policials. S’investiga si va patir una indisposició. Els serveis d’emergència van ser alertats a les 20.05 hores de l’accident d’un ciclista al lateral de l’A-22 en aquest municipi del Segrià.

Un conductor va explicar que es va trobar un ciclista inconscient a terra. La seua bici estava repenjada a la bionda. Al lloc van acudir diverses ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i patrulles dels Mossos d’Esquadra.

Els Bombers de la Generalitat, que també van ser avisats, van acabar sent desactivats. Inicialment, el pronòstic de l’estat del ciclista era molt greu. Li van fer les maniobres de reanimació però no es va poder fer res per salvar-li la vida. La víctima seria un jove d’uns 30 anys d’edat de la zona de Binèfar, a la Llitera. L’autòpsia determinarà les causes exactes de la mort.

Els Mossos d’Esquadra es van fer càrrec de l’atestat i inicialment tot apuntava que es tractava d’una mort natural i no d’un accident, encara que no descartaven aquest extrem. Es dona la circumstància que l’1 de gener va morir un conductor a la carretera A-2 a Alcoletge. La víctima, un veí de Lleida, va morir arran d’una indisposició.