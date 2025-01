El Pirineu lleidatà, capital de l'esquí amb proves a Baqueira i Boí Taüll

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

El Pirineu de Lleida acollirà aquest cap de setmana dos importants esdeveniments esportius relacionats amb l’esquí. D’una banda, la Copa del Món ISMF d’esquí de muntanya tornarà a Boí Taüll, on els millors atletes internacionals s’enfrontaran en una exigent prova que ha guanyat prestigi els últims anys. I de l’altra, la Marxa Beret, una de les competicions d’esquí nòrdic més consolidades del país, tindrà lloc a Baqueira, on els participants competiran en diverses distàncies. Ambdós esdeveniments atreuen milers de visitants, no només esportistes, sinó també aficionats i famílies que aprofiten l’oportunitat per disfrutar del paisatge, la neu i els esports d’hivern al cor del Pirineu. A més, les últimes nevades asseguren unes condicions òptimes per a la pràctica de l’esquí a les dos localitzacions.

Així mateix, val a remarcar que les proves d’esquí de muntanya que acollirà Boí Taüll són crucials per a la classificació als Jocs Olímpics d’Hivern de Milà-Cortina 2026, on l’esquí de muntanya debutarà com a esport olímpic. S’espera la participació de prop de 200 atletes procedents de 27 països, incloent destacats esquiadors espanyols com Oriol Cardona i Laia Sellés. L’organització de l’esdeveniment comptarà amb més de 50 persones, a banda de tècnics de les seleccions nacionals, sumant aproximadament 350 acreditats en total.

Quant a la Marxa Beret, amb una participació que superarà els 600 corredors arribats de tot Europa, ha fet aquest any un important salt de qualitat amb la seua inclusió en el circuit Ski Classics, el més important del món en marxes nòrdiques. Es convertirà així en la primera prova espanyola a entrar-hi, reforçant així la imatge de Baqueira Beret, alhora que impulsa el sector turístic local.

Més nevades entre avui i demà i puja el perill d’allaus

Ambient hivernal aquests dies al Pirineu, amb el pas de diversos fronts que han augmentat la capa nevosa. El més destacable, el que es va activar ahir a la tarda al sector més atlàntic del Pirineu, que va emblanquir també les muntanyes del Pallars, amb la previsió d’acumulacions de fins a 30 centímetres. Paral·lelament, el risc d’allaus s’ha incrementat aquests dies a les cotes altes de les muntanyes de Lleida, especialment a la zona d’Aran i la franja nord de la Pallaresa, on el grau de perill era ahir de marcat (3/5), podent desencadenar-se allaus de mida mitjana. Així les coses, és necessari consultar el butlletí d’allaus abans d’iniciar qualsevol activitat a la muntanya.

Les pistes sumen més de 210 km amb gruixos de fins a 80 cm

Les estacions lleidatanes han estat aquests dies agraciades amb precipitacions en forma de neu, la qual cosa sumada a les baixes temperatures dels pròxims dies garanteix les condicions òptimes per a la pràctica de l’esquí i altres esports de neu. Així, les pistes d’alpí sumaven ahir ja més de 210 quilòmetres de circuits oberts, amb gruixos que assoleixen els 80 centímetres a les cotes superiors de les estacions de Boí Taüll i Baqueira-Beret. D’altra banda, les estacions encaren el pròxim cap de setmana amb activitats per a tots els públics. A Port Ainé, dissabte està prevista una sessió de música dels anys 80 i 90 de la mà de DJ Berni a la terrassa de l’Hotel de Port Ainé i un taller de pintacares.