Alumnat de l'Escola Pia anima a donar sang per salvar vides

Els alumnes de 5è de Primària mostrant el cartell de la campanya i obsequis per als donants. - LAIA PEDRÓS

L’alumnat de l’Escola Pia de Tàrrega és molt conscient de la importància de donar sang per salvar vides. Des de fa sis anys, el centre organitza, amb els alumnes que cursen 5è de Primària i el Banc de Sang i Teixits, una campanya de donació de sang i plasma que any rere any se supera.

En la passada edició van aconseguir arribar als dos-cents oferiments i aquest any, en la sisena edició de la campanya, s’han proposat superar-los i aconseguir quinze registres de donants de medul·la òssia.

L’eslògan de la sisena campanya és ‘Si donem sang, el món continuarà bategant’ En cinc edicions, l’Escola Pia de Tàrrega ha aconseguit un total de 742 donacions

Mònica Tribó, tutora de 5è de Primària del centre, va destacar que es tracta d’un projecte “molt motivador” per als estudiants, que forma part d’un itinerari d’aprenentatge que té la campanya de donació com a producte acabat. “Involucrem tota la comunitat educativa i els alumnes descobreixen casos en primera persona com el del Marc i la Marina, companys del centre, que són donants de sang i plasma des de sempre, o el de la Mònica, que té una família que va requerir medul·la òssia”, va explicar.

El lema d’aquesta edició és Si donem sang, el món continuarà bategant. Avui estrenaran una parada informativa al mercat setmanal de Tàrrega per aconseguir donants que repetiran el dilluns vinent dia 17, mentre que la campanya de donació tindrà lloc els dies 17 i 18 de febrer al Casal Cívic de la capital de l’Urgell de 15 a 20 hores.

Tribó va explicar que “es tracta d’un projecte molt participatiu en el qual tots els alumnes de la classe aporten el seu gra de sorra ja que es distribueixen les tasques en comissions: escriure la carta d’invitació a les famílies, dissenyar el racó infantil, la presentació de la campanya, el disseny de l’enquesta per als donants per extreure dades...”.

Tribó va afegir que la campanya també surt del centre ja que “impliquem els comerços de Tàrrega i municipis veïns, que ja ens han ofert més lots per sortejar entre els donants”. Tribó va voler agrair l’aposta del seu company Xavier Romà, professor del centre que va iniciar i va fer créixer el projecte en les cinc edicions celebrades fins a la data.

Per la seua banda, Valèria Vall i Arget Giné, delegades de 5è de Primària de l’Escola Pia de Tàrrega, van afirmar que “aquest projecte és molt interessant perquè estem aprenent moltes coses que no sabíem”. També van destacar que “ara som més conscients de la importància de donar sang per poder ajudar persones malaltes o aquells que han tingut un accident o han patit una hemorràgia” i “animem la ciutadania a participar en la campanya”. D’altra banda, Vall i Giné van agrair “als molts comerços i empreses haver-nos donat lots per sortejar”.

Laia Segura: “Els més petits seran els futurs donants”

El Banc de Sang i Teixits de Catalunya col·labora amb la iniciativa de l’Escola Pia de Tàrrega. Laia Segura, promotora del Banc de Sang i Teixits a Lleida, va posar en relleu la iniciativa perquè “els més petits seran els futurs donants”. Segura va revelar que “en altres centres educatius en els quals fa molts anys que impulsem aquestes campanyes, veiem que antics alumnes venen a donar sang cada any perquè ja ho tenen instaurat com un acte social”. En aquest sentit, va posar en relleu la importància de conscienciar els més petits ja que aquests també ho transmetran als seus familiars.Segura va animar la ciutadania a participar en la campanya de l’Escola Pia de Tàrrega. “És cert que amb la Marató de Donants de Sang de Catalunya ens recuperem una mica”, va reconèixer, però va recordar que “necessitem sang i plasma diàriament i ara amb la grip, les donacions tornen a baixar”. Entre el 9 i el 18 de gener un total de 1.0343 persones van donar sang o plasma en un dels 104 municipis que es van afegir a la iniciativa, entre els quals hi havia Agramunt, Bellpuig i Tàrrega, o bé en un dels 12 centres hospitalaris amb seu fixa del Banc de Sang i Teixits. En cinc edicions, l’Escola Pia de Tàrrega ha aconseguit un total de 742 donacions de sang i plasma.