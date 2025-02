Construeixen el reclamat local amb lavabo a la pista de bitlles

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

El Club de Bitlles de Tàrrega està de celebració. Després de llargues reivindicacions, l’ajuntament va iniciar la setmana passada les obres per completar les instal·lacions del club, situades al Parc Esportiu.

La principal demanda era la construcció d’un local amb lavabo que es completarà amb la substitució de part de la tanca de seguretat exterior per un mur de blocs de ciment i les instal·lacions elèctriques necessàries. Els treballs compten amb un pressupost de 71.973,22 euros, s’allargaran quatre mesos i van a càrrec de l’empresa Tallers Vidal Amill SLU d’Anglesola.

Costen uns 72.000 euros, s’allargaran quatre mesos i van a càrrec de Tallers Vidal Amill SLU

El regidor d’Urbanisme, José Luis Marín, va reconèixer que són unes obres “molt esperades” pel club, que “reclamava completar les instal·lacions. Marín es va mostrar convençut que amb aquesta millora es potenciarà encara més “aquest potent club”, fundat l’any 2004.

L’actuació completa el projecte inicial de l’any 2021, quan es van crear les noves pistes de bitlles, en un recinte de 500 metres quadrats, en una parcel·la cedida pel consistori. Així, el resultat va ser un espai ampli i còmode on abans hi havia les antigues piscines d’estiu. En total, el recinte disposa de deu carrils per jugar a les tradicionals bitlles catalanes.