Els Comuns demanen acords polítics perquè els trens de la línia Lleida-Saragossa tornin a parar a Almacelles i Raimat

Els Comuns han presentat una proposició no de llei (PNL) al Congrés per reclamar que s'apliquin millores al servei ferroviari del corredor Lleida-Saragossa, entre les quals hi ha que els trens tornin a parar a les estacions de Raimat i Almacelles. El partit diu que tant per part de Renfe com del govern espanyol i els governs de Catalunya i Aragó hi ha la voluntat de millorar un servei que els veïns del Segrià i de Montsó i Binèfar, a l'Aragó, fa anys que reclamen i demanen a les administracions que acordin les solucions necessàries per poder implantar aquestes millores. Les millores passen per afegir parades entre Lleida i Binèfar i ampliar les freqüències.

El diputat al Congrés i portaveu de la Comissió de Transports i Mobilitat Sostenible per Comuns-Sumar, Fèlix Alonso, ha explicat en una visita a Lleida que van presentar la PNL la setmana passada i s'ha mostrat convençut que les millores en aquesta línia de tren arribaran "perquè no té sentit que no es faci".

Alonso ha instat els governs de Catalunya i l'Aragó i el Ministeri de Transports a posar-se d'acord per aconseguir les millores en aquesta zona on viuen unes 40.000 persones. "A la ciutadania no li preguntis qui ha de pagar el servei, la ciutadania vol el servei i no pot ser la situació que estan vivint ara. Per això serem contundents", ha expressat.

De la seva banda, Montse Cortasa, regidora d'Almacelles En Comú, ha dit que el fet que l'estació d'Almacelles porti 20 anys tancada i no hi parin els trens és "l'absurditat de la mobilitat aplicada entre dos territoris" i "està paralitzant el desenvolupament del territori". També ha afegit que el servei d'autobús entre els dos territoris "està col·lapsat" i fa que moltes persones no es puguin desplaçar a Lleida o altres municipis per anar a treballar o estudiar.

La regidora del Comú de Lleida, Laura Bergés, també ha dit que la situació en aquesta línia és un "sense sentit" i que s'afegeix a altres reclamacions en matèria de servei ferroviari que també fa temps que reclamen com són la millora de les freqüències d'Avant entre Lleida i Barcelona i el conjunt de les línies del pla de Rodalies de Lleida.