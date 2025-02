Demanen 13 anys de presó per apunyalar un home a Tàrrega

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fiscalia sol·licita una condemna de 13 anys i quatre mesos de presó per a un veí de Cervera de 35 anys acusat d’apunyalar a l’abdomen un jove de 26 de Tàrrega que va resultar ferit de gravetat la matinada del 22 de gener del 2023 a la capital de l’Urgell. Està previst que el judici se celebri el 12 de febrer que ve a l’Audiència de Lleida. El Ministeri Públic acusa el processat d’un delicte d’homicidi en grau de temptativa i un delicte de robatori amb intimidació amb instrument perillós.

L’agressió, com ja va publicar aquest diari, es va produir a la zona dels lavabos d’un pub de l’avinguda Catalunya de Tàrrega. Va ocórrer cap a les 5.00 hores d’un diumenge quan, segons l’escrit d’acusació de la Fiscalia, l’acusat es va dirigir a la víctima, la va amenaçar amb una navalla i li va dir “dona’m tot el que tinguis”. Posteriorment, li va clavar “una forta punyalada a l’abdomen”. Després dels fets, el ferit es va asseure en un banc al davant del local i un controlador d’accés li va preguntar si es trobava malament. La víctima va dir: “M’han apunyalat” i des del local van avisar la policia i aquesta, el SEM. En la seua declaració davant dels agents que van acudir al lloc, va explicar que l’agressor va intentar robar-li la cartera sense èxit i llavors el va apunyalar amb una arma blanca que li va causar una ferida. Va ser evacuat d’urgència a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va ser intervingut quirúrgicament. Va estar 56 dies hospitalitzat. Per la seua part, el suposat agressor va acudir hores després a la comissaria, on va ser arrestat. El jutge de guàrdia de Cervera va decretar el seu ingrés a la presó.

La Fiscalia sol·licita nou anys i onze mesos de presó per la temptativa d’homicidi i tres anys i cinc mesos per la temptativa de robatori. A més, demana que, després de la condemna, se li imposi deu anys de llibertat vigilada, que no pugui atansar-se ni comunicar-se amb la víctima i que li pagui una indemnització de 16.241 euros per les lesions i les seqüeles.

Condemna de set anys en un cas semblant a Mollerussa

L’Audiència de Lleida va condemnar fa un mes, en un cas semblant, a set anys de presó un jove de 24 anys que va intentar matar un home de 33 i va agredir tres agents dels Mossos d’Esquadra el 20 de febrer del 2023 a Mollerussa. La víctima va rebre cinc ganivetades i va ser traslladada en estat greu a l’Arnau de Vilanova, on va ingressar a l’UCI. Va ser un judici per conformitat després de l’acord al qual van arribar la Fiscalia –que inicialment sol·licitava una condemna de deu anys i mig de presó–, l’acusació particular i la defensa. L’acusat, en presó preventiva des de la seua detenció, va reconèixer els fets i el tribunal va dictar sentència in voce. El jove va ser condemnat pels delictes de temptativa d’homicidi, un delicte d’atemptat contra l’autoritat i un delicte lleu de danys.