Tremp va passar 7 dies sencers i diverses hores de 4 jornades més sense helicòpter del SEM el 2024

Eliance, l’empresa que gestiona els helicòpters dels cossos d’emergència a Catalunya, va deixar sense aeronau medicalitzada la base del SEM a Tremp l’any passat un total de set dies sencers i uns altres quatre de forma parcial. L’adjudicatari del contracte, amb una durada de cinc anys i el valor del qual supera els 40 milions d’euros, està obligat a resoldre qualsevol indisponibilitat dels helicòpters a les bases de Tremp, Girona, Móra d’Ebre o Sabadell en menys de dos hores, a comptar des de la comunicació del SEM, ja sigui resolent la incidència o substituint l’helicòpter amb un altre amb les mateixes prestacions tècniques i operatives. Rep abundants penalitzacions en cas de no complir aquesta clàusula.

D’altra banda, ERC i Junts van registrar ahir sengles bateries de preguntes al Parlament per saber els motius pels quals el SEM no va disposar al gener dels quatre helicòpters medicalitzats i conèixer els criteris que es van tenir en compte a l’hora de reconfigurar el seu desplegament en cas que un d’ells no estigui disponible.