Música i calçots a Aitona com a prèvia a la nova campanya de Fruiturisme

Aitona escalfa motors per a la campanya de floració, amb la celebració l’1 de març de la Festassa del Fruiturisme, que combinarà gastronomia, música i activitats familiars a la pista poliesportiva. Arrancarà a les 10.00 hores amb una bicicletada infantil organitzada per AFANOC, amb l’objectiu de visibilitzar el càncer infantil i les dificultats dels nens que s’han de desplaçar a Barcelona per rebre tractament. Al migdia, la música prendrà el protagonisme amb un vermut electrònic a càrrec dels DJ Mackaulin i Coolkin, seguit d’una gran calçotada popular. A la tarda, la música en directe continuarà amb l’actuació del grup Les Que Faltaband i la jornada tancarà amb la sessió de DJFarrez. Les entrades per a l’esdeveniment tenen un preu de 18 euros a la venda anticipada i 20 euros a la taquilla.

D’altra banda, el 9 de març tindrà lloc la 13 Caminada Popular en les distàncies de 8, 16 i 20 quilòmetres, entre la floració. L’activitat s’iniciarà al pavelló poliesportiu, amb una inscripció de 8 euros fins al 10 de febrer i de 12 a partir d’aquesta data. El que es recapti anirà en benefici de la Fundació Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel Olaran, que impulsa un projecte d’higiene personal femenina a Wukro, Etiòpia.