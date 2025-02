Troben a Utxesa el cos sense vida de la dona desapareguda dimarts

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat van localitzar ahir al migdia al fons del pantà d’Utxesa el cos sense vida d’una dona que seria el de la veïna de la Bordeta de 56 anys que va desaparèixer dimarts i que es buscava al canal de Seròs (vegeu SEGRE d’ahir). Els Mossos d’Esquadra es van fer càrrec del cas després de la troballa. En el dispositiu d’ahir van participar una vintena de dotacions dels Bombers, Grup d’Actuacions Especials (GRAE) subaquàtic i de la unitat canina. Una de les mesures va ser reduir el cabal del canal.

Val a recordar que el dispositiu es va iniciar dimarts a la tarda després que cap a les 16.00 hores es denunciés la desaparició de la dona per part de familiars. El seu vehicle va ser trobat estacionat al carrer Enginyer Antoni Llovet de Lleida. Inicialment, per part dels Bombers es van activar una dotzena de dotacions, entre les quals efectius del GRAE subaquàtic i del Grup Caní de Recerca (gossos especialitzats a la recerca de persones). Part del dispositiu es va retirar amb l’ocàs, per la dificultat de la recerca.

El dispositiu dels equips de rescat es va centrar en la inspecció del canal de Seròs

Com és habitual en aquests casos, els Mossos van obrir diligències d’investigació per determinar les circumstàncies dels fets. Finalment, al voltant de les 13.00 hores d’ahir, els bussejadors dels Bombers, que havien muntat el centre de comandament a la capital del Segrià, van localitzar un cos sense vida al fons del pantà d’Utxesa. Al tractar-se d’una persona morta, el cas va passar als Mossos, que es van encarregar dels tràmits per poder efectuar l’aixecament del cadàver i la identificació. S’investiguen les causes de la mort.

El maig de l’any passat, el cos sense vida d’una dona d’edat avançada va ser trobat al canal d’Urgell al seu pas pel terme municipal d’Anglesola, a l’Urgell, al costat d’un pont proper a les vies del tren pròxim a l’accés a l’autovia A-2.