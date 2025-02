La consellera d’Educació es mostra oberta a no tancar cap escola de Lleida malgrat algunes situacions de baixa matriculació

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

La consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, s’ha mostrat oberta a no tancar cap escola de cara al curs vinent tot i que ha indicat que en aquests moments “s’està fent la feina de planificació”, la qual preveuen culminar en les properes setmanes. En el cas de l’escola Maldanell de Maldà, que el curs escolar 2025-2026 tindria per ara només tres alumnes, Niubó ha reconegut que “som conscients de la situació” i ha indicat que els serveis territorials d’Educació s’han reunit en un parell d’ocasions amb l’alcaldessa, Txell Capdevila, i els responsables d’Educació del municipi. Segons la consellera d’Educació i Formació Professional, no hi ha res tancat”. Tot i això, ha assegurat que “la voluntat és garantir la màxima qualitat i continuïtat del màxim de projectes educatius del conjunt del sistema públic”.

Niubó ha fet aquestes declaracions a Guissona després de visitar l’espai educatiu La Llavor, impulsat des de bonÀrea amb el suport de l’ajuntament. La consellera ha elogiat el projecte: “És referent, exemplar i molt potent”, ha indicat. Prèviament, la consellera ha anat al Palau d’Anglesola a inaugurar l’escola bressol de la localitat que portarà el nom El Palauet, escollit per votació popular i descobert avui.