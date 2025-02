Detingut per pagar amb bitllets falsos en 7 comerços de Balaguer

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Balaguer van detenir ahir un jove de 20 anys per set delictes de falsificació de moneda. Entre el 3 de gener i el 2 de febrer, un individu havia fet compres de petit import en establiments públics de Balaguer. Sempre pagava amb un bitllet de 10 euros per intentar passar desapercebut, ja que normalment aquests bitllets de poc valor no solen ser comprovats pels sistemes de detecció de moneda falsa. Amb aquesta modalitat, a més d’obtenir el producte o servei sense cost, es busca benefici a través del canvi fraccionat que la persona enganyada retorna. En total, l’individu va efectuar set compres o pagaments en comerços i bars. En tres dels casos, la persona que va fer el cobrament va dubtar de la validesa del bitllet i el va rebutjar. Arran de les denúncies, els agents de Balaguer van obrir una investigació que va determinar que tots els fets havien estat comesos per la mateixa persona, que va ser localitzada i arrestada ahir al matí a la capital de la Noguera.