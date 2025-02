Llavorsí vol fer visitable l’antic forn de calç d’Artigas

Publicat per Redacció Guissona Verificat per Creat: Actualitzat:

Llavorsí vol que l’antic forn de calç d’Artigas es pugui visitar, per donar a conèixer com es produïa la calç a través de la cocció de les roques calcàries, un recurs essencial per a la construcció i altres usos tradicionals. L’alcalde, Josep Vidal, va apuntar que aquest any s’abordarà la millora de l’estructura per fer-la més accessible. Va afegir que recentment la brigada de manteniment del Parc Natural de l’Alt Pirineu ha portat a terme treballs de desbrossament i neteja de vegetació de l’entorn i del camí d’accés. “A partir d’ara abordarem la millora d’aquest conjunt patrimonial perquè els visitants puguin descobrir com es treballava en el passat i divulgar aquest patrimoni cultural”, va assenyalar el primer edil.

Per la seua part, el director del Parc Natural de l’Alt Pirineu, Marc Garriga, va explicar que, al trobar- se en una zona comunal de Llavorsí, dins de l’àrea del parc, la brigada ha pogut netejar l’entorn del forn. Va afegir que l’estructura del d’Artigas està molt ben conservada i val la pena consolidar-la. “No és l’únic forn que hi ha a la zona, però sí que potser és el que està en millors condicions”, va afirmar. La majoria d’aquestes estructures daten del segle XIX, sobretot, quan es construïen moltes bordes i cases amb pràctiques tradicionals i amb la utilització de la calç, i van estar en funcionament fins a mitjans del segle XX, quan l’arribada del formigó va desplaçar aquestes tècniques.

El forn consisteix en un pou de forma cònica amb les parets folrades de pedra i al voltant de dos metres de diàmetre a la part superior. Durant el seu llarg període d’abandó, la cavitat es va anar omplint de terra, pedres i vegetació, però l’estructura s’ha conservat en bon estat. Altres forns artesanals que hi va haver a la zona, en canvi, s’han anat enfonsant des que van deixar d’utilitzar-se.