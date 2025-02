Caçat a 188 km/h a la C-14 a Peramola

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van denunciar penalment dissabte un conductor de 35 anys que va ser captat per un radar circulant a 188 quilòmetres per hora en un tram on la velocitat màxima és de 90 km/h a la C-14 a Peramola, a l’Alt Urgell. La infracció penal es va detectar cap a les 12.00 hores durant un control de velocitat que es va muntar. Els agents de Trànsit el van detenir al punt de control i el van denunciar per un delicte viari per circular amb una velocitat penalment punible. Haurà de comparèixer al jutjat de Solsona.