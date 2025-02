Cremen dues torres de nidificació d’ocells situades a la ZEPA de Belianes – Preixana, a l’entorn del Segarra – Garrigues

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Dues torres de nidificació d’ocells situades a la ZEPA de Belianes – Preixana han estat cremades aquest dimarts. Són dues construccions de tres per quatre metres fetes amb blocs, però que a l’interior contenen diversos elements de fusta per afavorir-hi la nidificació d’ocells protegits que hi ha en aquest àmbit del canal Segarra-Garrigues. Fonts properes als fets apunten que els incendis podrien ser intencionats. El seu objectiu és el d’acollir la cria d’aus protegides com el xoriguer, les gralles, el gaig blau, l’òliba o el mussol. Les torres formaven part del paquet de mesures compensatòries que havia d’assumir Agricultura per la construcció del canal i garantir la protecció de les aus del seu entorn.

Com que l’estructura de les torres està formada per blocs de formigó, no es poden apreciar danys estructurals aparents més enllà de les marques del fum. A l’interior, les parts de fusta sí que han quedat completament calcinades. Els Bombers han actuat en una de les torres, ja que encara fumejava quan s’ha rebut l’avís.

Una de les torres és a Belianes i es coneix com a la torre de Mont-repòs. L’altra és a Preixana i es diu la torre de la Plana de Biscarri.