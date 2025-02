Fraga detecta 5 abocaments contaminants al riu Cinca

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Fraga ha sol·licitat a la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) que li permeti augmentar fins als 2,4 hm3 anuals l’abocament d’aigües residuals urbanes, un volum que en els últims cinc anys ha oscil· lat entre 2,07 i 2,33. “Sembla prudent” estimar aquest volum anual, amb “un pic diari de 10.272 m3/dia (cabal punta admissible en el tractament biològic de l’EDAR) com els cabals per reflectir en l’autorització d’abocament per als pròxims cinc anys, amb l’objectiu de garantir que no se supera el cabal autoritzat”, assenyala la sol·licitud, que es troba en període d’exposició pública.

Així mateix, aquesta petició inclou un llistat de cinc aboca· ments d’aigües fecals i industrials que pararan al curs del riu Cinca. Un consisteix en les “aigües contaminades que es detecten en ocasions a la desembocadura del barranc de la Ventosa”, un altre es troba a l’àrea del bar· ranc de l’Alcabón, un altre es produeix en una reixa del ma· teix sistema municipal quan hi ha aterraments i un més, asse· nyala el document, consisteix en un abocament d’“aigües resi· duals la procedència exacta de les quals és desconeguda” i que aflora a la zona esportiva.

A aquests quatre punts, tots al marge dret del Cinca, se’ls suma a l’esquerra la situació d’abandonament en la qual es troben els col·lectors que dis· corren sota els carrers del nucli antic de Fraga.

L’ajuntament proposa en la seua sol·licitud buscar una “so· lució per al barranc de la Concepció i la xarxa de sanejament” per “solucionar la problemàti· ca existent”, que inclou un flux conjunt d’“aigües de vessament naturals i pluvials” que discorren des del torrent i arriben al Cinca a l’altura del Sotet.

El consistori considera “essencial”, ateses “l’antiguitat, la magnitud i la falta d’informació”, realitzar una inspecció de les galeries, de 710, 235 i 230 metres i que “en alguns punts discorren per sota de les edificacions. Es desconeix l’estat estructural i de conservació, per la qual cosa prohibeix l’entrada de persones”.