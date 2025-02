El Gremi de la Pagesia del Pirineu reclama millorar la gestió i el control sanitari de la fauna salvatge

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El Gremi de la Pagesia del Pirineu s’ha reunit aquest dimarts amb la delegada del Govern a l’Alt Pirineu, Sílvia Romero, i representants d’Agricultura i Territori per aprofundir en temes concrets de les comarques de muntanya. La representant del Gremi al Pirineu, Victòria Pascual, ha explicat que s’ha de millorar la gestió de la fauna salvatge i buscar una solució pels problemes sanitaris que porten associats. Pascual ha dit que s’ha de treballar per donar continuïtat a les granges familiars ja existents a tocar dels pobles i que puguin continuar obertes. D’aquesta manera s’afavorirà el relleu generacional de moltes explotacions ramaderes.

Pascual ha dit que als controls sanitaris que es fan als animals salvatges que es cacen “estan sortint positius en tuberculosis” i per tant volen un seguiment. Els pagesos es troben que als seus animals han de fer controls sanitaris periòdics i la fauna salvatge campa lliure sense cap mena de seguiment, contagiant als ramats i ocasionant “problemes” als pagesos.

Per temes legislatius els pagesos de molts municipis del Pirineu es troben que “no poden construir” ni fer modificacions a les granges ja existents. Per poder beneficiar la continuïtat familiar de les explotacions ramaderes demanen poder resoldre aquesta qüestió, ha dit Pascual. El que demana el Gremi de la Pagesia Catalana és poder reaprofitar les granges existents que han quedat buides per jubilació del titular de l’explotació o fer reformes en aquelles encara obertes. Pascual ha explicat que la majoria d’explotacions ramaderes de les comarques de muntanya són familiars.

L’objectiu de la reunió d’aquest dimarts també ha estat per posar sobre la taula les qüestions del Pirineu que el Gremi de la Pagesia ha acordat amb el Govern i fer-ne un seguiment per vetllar perquè es compleixin.