Impulsen una associació per a start-ups digitals a Lleida

Marc Codinas

Marc Ibós i Oriol Aldomà, fundadors de l’empresa TalKual, han construït la seua trajectòria entorn de la innovació i la sostenibilitat. La seua empresa es dedica a donar una segona oportunitat a fruites i verdures que no compleixen els requisits estètics de les grans superfícies. Sempre han estat vinculats al món del networking, però trobaven a faltar un espai d’aquestes característiques per a empreses a les comarques de Ponent. “Poder parlar amb gent que viu experiències similars és molt positiu, ja que fer-ho amb els amics del dia a dia no és el mateix”, explica Ibós. Amb aquesta motivació, han impulsat Ponent Tech, una associació que busca connectar start-ups tecnològiques, digitals i amb projectes escalables de la demarcació, generant sinergies i consolidant el sector al territori. Ambdós emprenedors asseguren que no hi havia una iniciativa similar a la zona i que el creixement del sector feia necessari un espai de col·laboració i suport mutu. Dijous passat, Bellpuig va ser l’escenari del primer encontre de Ponent Tech, una cita que va congregar més de vint participants. La jornada va començar amb una visita a l’empresa TalKual i va finalitzar amb un sopar de networking. “Va ser un esdeveniment del qual tots van sortir encantats”, va destacar Ibós. La resposta ha estat tan positiva que el grup d’interessats ja ha assolit les 30 persones, totes elles vinculades a empreses tecnològiques i escalables.

‘Pitches’, reunions i un gran esdeveniment de caràcter anual

■Empreses del territori com Blackpier, Ingroup, Dàlia o Hyopos van participar en aquest primer esdeveniment, que marca l’inici d’un calendari de trobades periòdiques en què els seus impulsors treballen. La previsió de Ponent Tech és fer una reunió al mes, amb activitats que inclouran presentacions de projectes o pitches i, a llarg termini, l’organització d’un esdeveniment anual de referència per a l’ecosistema emprenedor del territori. El pròxim encontre està previst per al març i inclourà la visita a la seu d’una altra empresa membre. Aquestes reunions no només permetran als participants exposar els seus projectes, sinó també intercanviar coneixements, identificar oportunitats d’inversió i establir col·laboracions estratègiques que enforteixin el teixit empresarial del territori.