La Generalitat aplanarà l'obertura de plantes de biogàs

La Generalitat ha decidit aplanar el pas a les plantes de biogàs per aconseguir els seus objectius energètics: veu necessari que a Catalunya n’obrin 72 aquesta dècada (dotze per any) per produir 2.000 GWh (gigawatts hora, milions de kWh), l’equivalent al 4,5% de la demanda del 2024.

El Consell Executiu va aprovar ahir un acord per declarar “projectes empresarials estratègics” els que compleixin aquestes condicions: tenir un model de gestió col·lectiu, ubicar-se en zones saturades de nitrats o amoníac o amb nivells de contaminació atmosfèrica superiors als permesos i, quant al procés productiu, disposar de capacitat per processar més de 36.500 tonelades de material amb “almenys un 50% de dejeccions ramaderes” que s’han de tractar amb “processos de digestió anaeròbica” per permetre l’obtenció de “subproductes amb propietats fertilitzants”.

La pràctica totalitat dels projectes anunciats a Lleida són promoguts per fons o multinacionals

Si compleixen els requisits, el Govern ofereix “suport i simplificació administrativa per garantir-los la viabilitat”.

“La mesura contribueix als objectius del Pacte Nacional per la Indústria, on es preveu el suport a la creació de noves infraestructures de biogàs per ajudar les zones rurals a consolidar-se com a pols dinàmics i sostenibles”, assenyala el Govern en un comunicat.

Així mateix, la mesura facilita la instal·lació d’aquest tipus de plantes energètiques a la demarcació de Lleida, on més de la meitat dels municipis es consideren vulnerables a nitrats, i on hi ha una elevada producció de purins per la intensa activitat de la ramaderia de porcí.

Tanmateix, a falta que el Govern concreti què interpreta per “gestió col·lectiva”, no sembla que hagin d’encaixar en aquest model la majoria de la trentena de projectes anunciats a Ponent, impulsats per fons d’inversió o multinacionals tret de la planta de Bioproductors d’Alcarràs.

El Govern ha injectat més de 13 milions al sector a Lleida

La Generalitat ha injectat en els últims mesos més de 13 milions d’euros en diversos projectes de biogàs de Lleida. Al setembre, va aprovar una ajuda de 4,5 milions per a la Sentiu Bioenergy, 2,5 per a Nova Tracjusa de Juneda i 3,7 per a Bioproductors d’Alcarràs. Poc després, al desembre, la consellería d’Agricultura aprovava una altra ajuda d’1,85 milions per a aquesta última entitat (també va contractar un préstec de tres milions amb l’ICF), una altra de 582.401 € per a Noguera Renovables i una més de 363.000 per a Valoritzacions Agroramaderes Garrigues.