Diverses comarques de Lleida, a la cua en serveis públics de Catalunya

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Diverses comarques lleidatanes es troben a la cua de Catalunya quant a accés a serveis públics bàsics com sanitat, educació o seguretat. Així ho afirma un estudi publicat ahir pel Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC). Aquest informe adverteix que aquesta problemàtica es dona especialment en l’àmbit rural i en municipis que es troben en risc de despoblació.

“Territorialment, la problemàtica es concentra a la franja de municipis que envolta Lleida (amb localitats tant d’aquesta província com de la de Tarragona) i a les comarques del Pirineu”, apunta l’informe, que porta per títol Les polítiques d’equilibri territorial a Catalunya.

“El Pirineu és la zona que presenta un pitjor accés a l’educació”, segons l’informe del CTESC

El document detalla, d’altra banda, dificultats específiques dels diferents territoris de les comarques lleidatanes. “El Pirineu és la zona que presenta un pitjor accés a l’educació”, adverteix en aquest sentit l’informe, que apunta que, en l’àmbit sanitari, les grans dificultats d’aconseguir aquests serveis es concentren a la Segarra i l’Urgell, així com a la Conca de Barberà, a Tarragona.

Quant als problemes d’accés a serveis assistencials, no existeix un patró territorial tan nítid com en els anteriors, però l’informe del CTESC els aprecia a la Val d’Aran i l’Alt Urgell, juntament amb altres comarques de la resta de Catalunya com l’Alt Empordà, el Baix Camp, la Selva, el Vallès Oriental i l’Alt Penedès.

Pel que fa a la disponibilitat de serveis de seguretat, el CTESC apunta a problemes en aquest àmbit a les Garrigues, juntament amb la Conca de Barberà i el Moianès. No obstant, matisa que “quan s’estudia l’accessibilitat als serveis de seguretat, la singularitat de bombers i agents rurals, amb una activitat concentrada en zones de muntanya, dificulta una anàlisi conjunta”.

També valora que l’oferta de transport públic no actua com un factor de reequilibri territorial.