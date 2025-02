El Parlament insta el Govern a fer un pla de xoc per controlar la sobrepoblació de conills i compensar els pagesos

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El Parlament ha aprovat instar el Govern a posar en marxa un "pla de xoc" durant els mesos de febrer i març per controlar la sobrepoblació de conills i compensar els pagesos afectats. Es tracta d'un dels acords que l'executiu de Salvador Illa ha arribat amb el Gremi de la Pagesia per aturar les mobilitzacions anunciades. Aquest punt de la moció presentada pel PSC-Units ha estat aprovat per unanimitat. El text concreta que s'han d'obrir línies d'ajuts per compensar el cost d'instal·lar protectors als cultius i les pèrdues econòmiques derivades dels danys produïts per la fauna cinegètica. Un altre dels punts aprovats, amb l'abstenció de Vox, insta el Govern a aprovar una llei sobre les activitats cinegètiques el primer semestre del 2026.

Altres aspectes que, segons la moció aprovada, ha de recollir el pla de xoc fa referència a fer una oferta de cursos de formació per habilitar caçadors en el control de la fauna cinegètica; fer els requeriments necessaris en cas que els vedats privats de caça no col·laborin activament en la reversió de les espècies cinegètiques; i sol·licitar formalment a Agroseguro que "millori la cobertura d'assegurança" dels afectats per danys continuats.

Un altre punt de la moció reclama que es revisi el sistema de compensació econòmica per als agricultors afectats i establir "mesures preventives" com tancaments o sistemes de protecció per reduir els danys als conreus.

Pel que fa als accidents de trànsit provocats per fauna cinegètica, el Parlament demana al Govern que presenti abans d'acabar el març un pla d'actuacions concretes per "millorar la coordinació" entre departaments. I insta a presentar un estudi sobre la instal·lació de "passos alternatius de fauna" als punts habituals de pas als vorals de les carreteres.