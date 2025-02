Patrick Kluivert visita sovint una gossera a Lleida per adoptar animals: “No donis el meu telèfon”, va demanar l’exfutbolista del Barça

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Patrick Kluivert, exdavanter del FC Barcelona, Ajax, Milan i València, és un dels visitants més assidus del centre d’acolliment Amics Peluts de Seròs, a Lleida, juntament amb la seua esposa Rossana. Segons explica Sandra Oró, directora del refugi, el matrimoni hi va contactar fa 8 anys interessats en adoptar una gossa prenyada que havien difós en xarxes socials. "Són molt bona gent, normals i propers, i sempre ajuden", destaca Oró sobre els Kluivert.

Des d’aleshores, la parella ha canalitzat l’adopció de diversos gossos del refugi lleidatà als Països Baixos i Alemanya. "Venen a buscar-los des d’allà", assenyala la responsable d’Amics Peluts. De fet, Rossana Kluivert comparteix amb freqüència en el seu perfil d’Instagram la tasca del centre: "Sandra està lluitant perquè hi ha molts gossos i gairebé cap adopció. A més, no hi ha prou opcions de refugi per a la pluja i el fred, és realment molt trist", lamenta en una de les seues publicacions, explicant el seu viatge fins Seròs amb una amiga sueca per adoptar un gos.

La visibilitat que els Kluivert han donat al refugi és significativa, ja que Rossana fins i tot va difondre la seua tasca en un programa de la televisió holandesa. Un suport molt necessari, ja que les protectores de Lleida es veuen obligades a "exportar" gossos a altres demarcacions davant de la impossibilitat d’acollir-los per l’augment d’abandons i les baixes adopcions.

Les protectores de Lleida 'exporten’ gossos per la impossibilitat d’acollir-los

Les protectores d'animals i els grups locals d'animalistes de Lleida s'estan veient obligats a exportar gossos a altres demarcacions davant de la impossibilitat material d'acollir-ne com a conseqüència de l'augment dels abandonaments en els últims anys i el baix nivell de les adopcions, que duen aquestes instal·lacions a la saturació.

El refugi de Seròs va acollir 132 gossos l’any passat.Jordi Echevarria

“La falta de protectores a la província i que la majoria estiguin saturades fan que protectores ubicades a la província de Barcelona estiguin rebent gossos abandonats a Lleida”, expliquen fonts de Tsunami Animalista, el col·lectiu que agrupa a Catalunya els centres d’acolliment d’animals domèstics abandonats.

“Els refugis estan saturats, els públics i els privats. I de res no serveix crear més CAAC (Centre d’Acolliment d’Animals de Companyia) si no anem a l’arrel del problema: a Lleida es recullen més de mil animals cada any”, assenyala Yaara Nieto, de Anut Bienestar Animal, i veïna de Guissona, localitat des de la zona de transició del qual és freqüent l’enviament d’animals a protectores de Barcelona.