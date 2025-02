Reconeix un acusat com l'home que el va apunyalar a Tàrrega

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

“Sí. Va ser ell.” D’aquesta manera un jove de Tàrrega de 26 anys va reconèixer ahir davant de l’Audiència de Lleida l’home que es va asseure al banc dels acusats com la persona que la matinada del 22 de gener del 2023 el va apunyalar a l’abdomen al lavabo d’un pub de la capital de l’Urgell. Ho va fer protegit per una mampara davant de la pregunta del fiscal en cap de Lleida, Jorge Lucía. Com a conseqüència de l’apunyalament, la víctima va haver de ser intervinguda dos vegades, li va quedar el fetge afectat i mesos després li van haver de trasplantar l’òrgan. “Va ser una lesió amb risc vital”, van afirmar dos forenses de l’Institut de Medicina Legal, que van afegir que la víctima va patir una forta hemorràgia que, si no s’hagués atès ràpidament, li hauria produït la mort. El jove va explicar com es va produir l’atac. “Vaig entrar al lavabo i l’acusat estava amb altres persones. Em va demanar que li donés tot el que tingués a les butxaques, li vaig dir que no tenia res, va treure un ganivet, em va punxar i va fugir.” Després va sortir a l’exterior, va veure l’agressor allà, el va assenyalar amb el dit i va dir al vigilant de seguretat: “M’ha apunyalat.” A continuació, segons la seua versió, l’agressor es va posar una caputxa i va marxar. Per la seua part, el vigilant va declarar que l’acusat portava a la mà un ganivet “negre, amb una serra i tacat de sang”. Va atendre la víctima, que coneixia, i instants després va arribar una patrulla dels Mossos d’Esquadra. Una cambrera del local va facilitar als agents una foto del presumpte agressor que va localitzar a Instagram gràcies a la descripció que li va fer el vigilant. Uns altres dos policies que dies després van acudir a l’hospital per prendre declaració a la víctima van dir que aquesta va reconèixer el detingut per l’agressió com l’autor entre vuit fotos de diferents individus.

El judici es va suspendre ahir fins al dia 25 perquè, a petició de la defensa, declari un segon vigilant que ahir no va comparèixer. L’acusat, que està empresonat, declararà l’últim. La Fiscalia i l’acusació particular sol·liciten una condemna de 13 anys i 4 mesos de presó i deu anys de llibertat vigilada pels delictes d’homicidi en grau de temptativa i robatori amb intimidació amb instrument perillós.