Castellnou de Seana manté viva la febre del ganxet per vestir arbres

La febre del ganxet continua creixent a Castellnou de Seana, on un col·lectiu veïnal anomenat Les Crocheteres es reuneix des de fa anys per decorar els arbres del poble per la festa major amb acolorides creacions de ganxet. Aquest any, l’Associació de Dones del municipi s’ha sumat amb entusiasme a la iniciativa, organitzant tallers en els quals veïns de totes les edats s’han reunit per crear mandales de ganxet que ara adornen les portes del poble. L’ajuntament ha mostrat el seu suport a aquesta tradició, proporcionant llana de colors i oferint una sala amb calefacció perquè les veïnes puguin continuar creant en un espai còmode i acollidor.