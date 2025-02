Cinc sol·licitants per cada casa de lloguer o venda del Banc d'Habitatges de les Garrigues

El Banc d’Habitatges de les Garrigues, que el consell comarcal va posar en marxa fa dos anys per posar en contacte propietaris de vivendes i persones que busquen llogar-ne o comprar-ne, té actualment cinc sol·licitants per cada immoble disponible. Aquest servei té actualment inscrites 74 persones a la recerca de residència, mentre que només ofereix 14 cases i pisos, segons dades de l’ens comarcal, que busca la col·laboració de la Generalitat per augmentar el nombre d’habitatges en venda o lloguer oferint garanties i incentius als seus amos.

Les catorze vivendes disponibles per comprar o llogar al portal a internet del Banc d’Habitatges de les Garrigues són les úniques que han passat un primer cribratge per part del consell: complir les condicions necessàries per habitar-les sense necessitat de fer obres.

El consell ha detectat 1.440 habitatges buits en els diferents municipis de la comarca tret de les Borges

“Hi ha alguns propietaris que han registrat els seus immobles, però encara no s’ofereixen perquè encara estan en procés de rehabilitació”, van explicar fonts de l’ens comarcal, que van apuntar que tenen actualment inscrits 37 oferents de vivenda, si bé moltes encara no són habitables.

L’escassa oferta d’immobles en el Banc d’Habitatges contrasta amb l’elevat nombre de cases i pisos buits a les Garrigues. El consell n’ha comptabilitzat més de 1.400 en els diferents municipis de la comarca a excepció de la capital, les Borges Blanques, que va quedar al marge d’aquest estudi.

El president del consell, Antoni Villas, va explicar en aquest sentit que “hi ha moltes cases buides, però molts dels propietaris són reticents a llogar-les”. Per aquesta raó, l’ens comarcal busca la col·laboració de la Generalitat, a través d’un conveni amb l’Agència de l’Habitatge, per obrir “una oficina d’habitatge comarcal”. A través d’aquest organisme, esperen oferir serveis i incentius als propietaris perquè lloguin immobles ara en desús.

Villas va apuntar la possibilitat d’oferir als propietaris avals en cas d’impagaments del lloguer i de gestionar des del consell els arrendaments, uns serveis que ofereixen ja altres comarques lleidatanes. “Ara no tenim recursos ni personal per fer-ho a les Garrigues”, va apuntar sobre aquest extrem el president del consell. De forma paral·lela, l’ens comarcal tempteja també la possibilitat d’impulsar promocions d’habitatge nou amb l’Incasòl i l’Institut Català de Finances (ICF).

Del pla de les Garrigues Altes a rebaixes en impostos

Diferents iniciatives per augmentar la disponibilitat d’habitatge s’han posat en marxa els últims anys a la comarca de les Garrigues. Una de les més destacades forma part del pla pilot de la Generalitat per a les Garrigues Altes, que va impulsar la reforma com a vivendes d’edificis que havien tingut altres usos en cinc municipis. Per la seua part, el consell va posar en marxa fa dos anys el Banc d’Habitatges, que ara vol complementar amb la creació d’una oficina comarcal de l’habitatge. Així mateix, diferents ajuntaments de la comarca han impulsat projectes per habilitar habitatges assequibles en els seus municipis i per afavorir la rehabilitació d’immobles a través de mesures com establir rebaixes en les seues ordenances fiscals.