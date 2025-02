Troben el cos sense vida d'un veí d'Organyà en una séquia

Imatge dels Mossos ahir al matí al lloc on va ser trobat el cadàver.

Publicat per SegreCynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort d’un veí d’Organyà de 56 anys el cadàver del qual va ser trobat ahir al matí dins d’una séquia de la localitat. L’home mort, que era originari de Romania, residia des de fa uns tres anys en aquesta localitat de l’Alt Urgell. L’autòpsia haurà d’aclarir les causes de la mort. Els investigadors no van descartar cap hipòtesi si bé, en la primera inspecció ocular, no van apreciar signes externs de violència, segons assenyalen fonts solvents.

El cos sense vida el van localitzar uns veïns a primera hora del matí, al voltant les 8.00 hores, i van trucar al 112, segons va avançar la periodista Anna Punsí a X. El cos era dins d’una petita séquia a la zona de l’horta, pròxima al riu Segre. Davant d’aquesta circumstància, es va activar l’Àrea d’Investigació Criminal (AIC) que, amb la Policia Científica, van portar a terme una inspecció minuciosa de l’escenari.

Posteriorment va acudir un forense juntament amb la comitiva judicial, que al voltant de les 13.30 van fer l’aixecament de cadàver. El cos va ser traslladat a l’Institut de Medicina Legal de Lleida per practicar-li l’autòpsia i determinar les causes exactes de la defunció. Els investigadors no descartaven cap hipòtesi.

Fonts pròximes van explicar a aquest diari que l’home era conegut entre els veïns i que tenia un problema d’alcoholisme. Van afegir que “habitualment se’l veia deambulant sol”.

Divendres passat va ser vist adquirint begudes alcohòliques en una gasolinera del poble. Posteriorment, a última hora de la tarda, “el van veure assegut al costat de la séquia on va aparèixer mort i havia ingerit bastant alcohol”, van assenyalar les mateixes fonts.

L’home havia treballat en una empresa constructora d’Organyà i ara, des de feia uns mesos, treballava de paleta en una altra firma de Coll de Nargó. Residia en una casa compartida al nucli del Pujal, a la vall de Cabó, i no havia arribat a empadronar-se mai en el municipi. Les mateixes fonts van explicar que l’home era conegut pels Mossos per haver participat en aldarulls i haver-se enfrontat a agents.