El bon temps desperta els fruiters del Baix Segre

Els camps de fruiters de la Granja d’Escarp, al Baix Segre, comencen a tenyir-se de tons rosats i blancs amb la floració dels nectariners més primerencs. A inicis de març s’espera l’esclat floral definitiu, un espectacle natural que anticipa la primavera. Tanmateix, els agricultors temen les gelades. “És un mes perillós”, adverteix Francisco Vallés, pagès local.

Per protegir les collites, molts han instal·lat microaspersors contra el fred. “Esperem no haver d’utilitzar-los”, afegeix. Mentrestant, el Baix Segre es prepara per rebre visitants i amants de la fotografia, que cada any s’atansen a la zona per disfrutar del meravellós espectacle natural de la floració. Un fenomen efímer que anticipa l’arribada de la primavera i que és un orgull per als agricultors de la zona.