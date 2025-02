Un motorista de 21 anys, tercer mort en cinc dies en carreteres de Lleida

Estat en el qual va quedar el turisme implicat en l’accident, que es va produir ahir a la cruïlla d’Arfa. - C. SANS

Publicat per Albert Guerrero Periodista Cynthia Sans Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Un motorista de 21 anys d’Andorra va perdre la vida ahir a la tarda al xocar contra un turisme a l’N-260 a Montferrer i Castellbò, a l’Alt Urgell, en una setmana tràgica a les carreteres de la demarcació, amb tres morts en només cinc dies. Fins dimecres no s’havia registrat cap defunció d’accident de trànsit a la demarcació en el que portàvem de 2025.

L’accident d’ahir es va registrar a les 17.07 hores en el quilòmetre 231,9 a l’altura de l’encreuament d’Arfa quan, per causes que s’investiguen, una moto va xocar per encalç contra un turisme. El motorista va sortir disparat i va impactar contra la tanca. La motocicleta va acabar incendiada.

Quant als ocupants del turisme, tres persones van resultar ferides. Dos d’elles van rebre l’alta in situ i el tercer ocupant va ser evacuat amb lesions de diversa consideració a l’hospital de la Seu. Arran del sinistre, es van activar cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, cinc dotacions dels Bombers i dos unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

El sinistre va obligar a tallar la carretera i a desviar el trànsit pel polígon industrial de Montferrer, la qual cosa va provocar retencions. Lleida va tancar ahir una setmana tràgica quant a sinistralitat viària. Dimecres va morir el conductor d’una furgoneta, un veí de Barcelona de 33 anys, al xocar contra un camió a la C-12 a Corbins.

Dijous a la nit va morir un jove de Gimenells de 23 anys al sortir de la via el cotxe que conduïa en aquest municipi del Segrià. El 2024 van perdre la vida 29 persones d’accident de trànsit a Ponent.