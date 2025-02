El Pirineu, pioner a integrar els metges dels CAP a les residències de gent gran

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els departaments de Salut i Drets Socials impulsen un nou model d'atenció sanitària integrada amb el qual els sanitaris dels CAP es desplacen als geriàtrics per tractar-los als mateixos centres. El Pirineu ha estat pioner a posar-ho en marxa i evita així que els usuaris hagin de sortir de les residències per anar al metge.

La infermera responsable de les residències de l’Alt Pirineu, Laia Martí, explica que “tenim reunions periòdiques amb els sanitaris dels CAP i les residències, els metges es desplacen una o dos vegades per setmana i les infermeres participen en formacions conjuntes amb les de les residències”.

En cada CAP del pla hi ha una infermera que es dedica a coordinar-se amb els geriàtrics

Amb l’objectiu de “garantir la mateixa atenció de qualitat”, el model va començar a materialitzar-se a l’Alt Pirineu perquè “després de la pandèmia vam veure molta manca de metges a les residències”, afirma Martí. Als CAP del Pirineu lleidatà, sense la Cerdanya i Aran, hi ha 57 metges de l’ICS.

D’altra banda, aquest model integrat, que també s’ha implantat en els geriàtrics del pla i s’estén progressivament per tot Catalunya, es va començar a establir fa més d’un any i ja funciona en els dotze centres del Pirineu lleidatà, on viuen 780 persones.

A la Residència Nostra Senyora de Ribera de la Pobla, per exemple, un metge del CAP va al centre tots els dilluns i dijous. Té 72 places, i actualment hi ha 28 usuaris de més de 90 anys. “És molt millor així, els residents no han de demanar hora ni desplaçar-se al CAP, de manera que els podem garantir un seguiment molt més integral”, indica la directora, Irene Roig. “La coordinació és molt més fàcil, sobretot per als caps de setmana, i podem reduir demores en casos de possibles urgències”, afegeix Martí.

Mentrestant, al pla “el pes del programa el porten les infermeres”, explica la cap de l’àrea de suport a les residències de l’Atenció Primària a Lleida, Iraida Gimeno.

En cada CAP n’hi ha una que es dedica a coordinar-se amb els geriàtrics de la seua àrea “per conèixer-nos millor, donar suport, activar recursos a què les residències no tenen accés i fer un seguiment dels residents conjunt amb els seus metges i infermeres”, afirma. Això ajuda a evitar derivacions a Urgències o agilitzar-les si són necessàries, “i els metges també es desplacen si cal”, afegeix.

Al pla hi ha 78 residències geriàtriques, amb més de 4.500 places. Una de les més grans és el Residencial Sant Sebastià d’Alcarràs, amb 207. La directora sanitària, la infermera Estefania Lozano, explica que “la infermera gestora de residències del CAP ve setmanalment i fem una valoració integral de cada resident, revisem analítiques i plans de medicació i mantenim un contacte diari”.

El centre compta amb un metge propi tres dies a la setmana, però “ens encantaria que el del CAP es desplacés periòdicament, les residències són el domicili dels usuaris i s’haurien de seguir les mateixes recomanacions que en l’atenció domiciliària”, afegeix.

De cara al futur, Gimeno indica que és necessari unificar els programes informàtics dels CAP i les residències perquè “de vegades hem de duplicar tasques”. Així mateix, reconeix que, “en alguns casos, la integració està costant per la falta d’infermeres”.

“Els residents ens manifesten que estan contents al no haver de desplaçar-se, i aquest nou model és òptim perquè abans cada usuari tenia diferents metges assignats i es podia donar el cas que quatre o cinc facultatius coincidissin en el mateix centre per visitar diferents pacients”, assenyala.

“Anem fent retocs perquè el model és millorable com tot, però és el millor”, assegura.

“Ja venia a visitar els pacients a la residència de forma puntual, i ara veig que venir de forma periòdica ajuda a tranquil·litzar les inquietuds que poden tenir, algunes de les quals segurament no serien motiu de consulta urgent i no hauria estat necessari desplaçar-se al CAP”, explica el metge David Riba, que tots els dilluns i dijous de 9.00 a 14.00 hores atén una mitjana d’entre 20 i 25 usuaris diaris de la Residència Nostra Senyora de Ribera de la Pobla de Segur.