Imputen un animalista del Pla per maltractament animal a Torregrossa

Els Mossos d’Esquadra han denunciat penalment per un delicte de maltractament animal un home 49 anys que forma part d’una entitat animalista del Pla d’Urgell per causar la mort d’una ovella en una explotació de Torregrossa. Dos persones més de l’entitat també han estat identificades.

El cas es remunta al 8 de febrer. Un ramader de Torregrossa va denunciar que un grup de persones havia acudit a la seua explotació i, a causa del soroll i els llums dels vehicles, es va produir una estampida dels animals que va provocar la mort d’una ovella, dos més van patir lesions per esclafament i hi va haver també quatre avortaments, així com danys a les instal·lacions.

Van publicar vídeos i imatges a les xarxes i es va produir un assetjament envers el ramader

El ramader, una vegada va constatar els danys amb el veterinari, va interposar una denúncia als Mossos explicant que feia dies que aquestes persones, membres d’una entitat animalista, feien accions contra ell per una suposada descura dels gossos que vigilen i cuiden el ramat que té a l’explotació. Havien publicat fotografies i vídeos a les xarxes dels seus gossos en què denunciaven maltractament animal, provocant que rebés insults per part d’altres usuaris de les xarxes i un consegüent assetjament cap a la seua persona des de setmanes enrere. Els animalistes havien interposat denúncies prèvies davant de diverses administracions que van derivar una inspecció policial de l’estat dels gossos en la qual no es va detectar cap infracció. Els Mossos expliquen que aquests gossos pastors, animals de treball per la cura i vigilància del ramat, tenen exempcions en l’aplicació de la recent llei de benestar animal.

Davant les evidències, els Mossos van citar dijous la persona que la nit del 8 de febrer va anar a la granja i la van imputar per maltractament animal amb resultat de mort.