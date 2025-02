Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Guissona ha detectat en inspeccions nocturnes a les escombraries una gran quantitat de residus i materials reciclables dipositats incorrectament el dia de recollida de la fracció resta. Pròximament, informadors ambientals visitaran els habitatges que no compleixen amb la normativa per oferir informació i s’intensificarà la vigilància amb els agents municipals per poder millorar la separació de residus.