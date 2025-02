Reclamen una segona línia d’I3 al col·legi Valldeflors de Tremp

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El sindicat CGT exigeix a Educació l’obertura d’una segona línia d’I3 a l’escola Valldeflors de Tremp per garantir que totes les famílies que optin per l’ensenyament públic hi puguin accedir. L’oferta d’una única línia per als 36 alumnes que han de començar I3 a Tremp ha generat “un fort malestar” entre la comunitat educativa, segons el sindicat. Van denunciar que aquesta decisió segueix la línia d’actuacions de l’any anterior, quan, segons el seu parer, Educació va afavorir a l’escola privada-concertada en detriment de l’escola pública, provocant el tancament d’una línia d’infantil al col·legi.

Segons la CGT “aquesta mesura suposa un nou atac a l’escola pública, que garanteix una educació laica i integradora per a totes les famílies de Tremp”, i van lamentar que “una vegada més, es prioritzi l’escola concertada religiosa a compte de l’oferta pública”.

El sindicat ha fet una crida al Govern perquè “abandoni les polítiques neoliberals i privatitzadores que, sota el pretext de la baixa natalitat, estan desmantellant l’escola pública”, va explicar en un comunicat. El sindicat també va fer una crida a tota la comunitat educativa de Tremp, a l’AFA del col·legi i associacions del Pallars, així com a l’ajuntament per organitzar una resposta col·lectiva en defensa de l’escola pública si es manté aquesta oferta educativa.