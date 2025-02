Borsa de treball única per cobrir baixes en totes les policies locals

Proves per cobrir tres noves places d’agents a Tàrrega- El Pavelló Municipal d’Esports de Tàrrega va acollir ahir la primera prova del procés per seleccionar tres nous agents per a la policia local de la capital de l’Urgell. Un total de 66 candidats opten a aquestes places, i la resta de proves es portaran a terme entre dimarts i dijous de la setmana que ve. - AJUNTAMENT DE TÀRREGA

Una borsa de treball única permetrà cobrir baixes de forma temporal en cossos de policia local de tot Catalunya, entre els quals els d’una dotzena de municipis de les comarques de Lleida (vegeu les claus). La Generalitat va obrir ahir la convocatòria per incorporar aspirants i donar així resposta als problemes recurrents dels ajuntaments a l’hora de suplir baixes mèdiques i vacants. Això ha obligat alguns consistoris a reduir les hores de patrullatge en diferents localitats lleidatanes al llarg dels últims anys.

“Les plantilles de les policies locals estan sotmeses a baixes i vacants constants que dificulten les tasques de seguretat”, assenyala la resolució de la Generalitat. El text destaca que, davant d’aquesta situació, “és necessari donar una resposta ràpida i eficaç i una manera de fer-ho és amb personal interí”.

La borsa d’agents interins incorporarà aspirants que tinguin el títol de batxillerat, de tècnic (FP) o qualsevol altre d’equivalent o superior. Hauran d’haver estat declarats aptes en els últims tres anys en algun procés de selecció per cobrir places d’agents de policia local en qualsevol municipi de Catalunya o de Mossos d’Esquadra sense haver obtingut plaça.

També poden inscriure-s’hi persones declarades aptes en processos de selecció de policies locals i mossos que no hagin estat convocats per sotmetre’s a proves mèdiques. En aquest cas, l’ajuntament les haurà de portar a terme abans d’incorporar el candidat. Així mateix, la convocatòria de la Generalitat estableix que, si l’aspirant va passar el test psicotècnic fa més de dos anys, haurà de tornar a fer-lo abans d’ocupar una plaça vacant com a interí.

Disposar d’aquesta via de contractació de personal havia estat en els últims anys una reivindicació d’ajuntaments amb policia local i del Col·legi de Secretaris i Interventors de Lleida. Aquesta entitat va valorar positivament l’obertura d’una borsa única d’interins, al considerar que suposa estalviar temps i recursos, tant per als ajuntaments a l’hora de contractar personal com per als candidats, que no hauran de presentar-se a cada convocatòria que s’obri a Catalunya.

El col·legi professional es va mostrar partidari que la Diputació i els consells poden recórrer també a borses de treball úniques per facilitar la contractació d’altres professionals que necessiten les administracions locals, com arquitectes, administratius, docents o vigilants, entre altres. Va afegir que aquest sistema es podria finançar amb la taxa als participants en processos de selecció.