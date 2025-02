La Policia va detectar i deportar un imam sospitós de radicalisme a Mollerussa

El Cos Nacional de Policia va detectar i deportar al Marroc un imam sospitós de radicalisme integrista a Mollerussa fa uns mesos, segons ha confirmat SEGRE en fonts policials. El grup d'Informació de la Comissaria de Lleida va identificar l'imam, confirmar els seus presumptes vincles amb el grup islàmic Justícia i Caritat, i tramitar la seva expulsió el 2023.

L’imam, segons van explicar fonts de la comunitat musulmana de la capital del Pla d’Urgell, no era el titular de la mesquita de la localitat, sinó que no tenia una seu fixa i es va oferir, a través d’un conegut, per dirigir les pregàries. Els musulmans de Mollerussa es trobaven en aquella època sense imam en ple ramadà (entre el març i l’abril) i van acceptar l’oferiment.

“No era un imam fix, sinó que es va oferir. Però mai en la vida no hem deixat que hi hagués ningú sense identificació a la mesquita. No podem pujar a un autobús sense saber si el que el conduirà té o no té carnet”, van assenyalar les mateixes fonts. “Si ve algú que és un mà torta, ja no cal ni que entri”, van afegir. En aquest cas, la revisió de la documentació del clergue itinerant per la Policia va fer saltar les alarmes i va desencadenar la intervenció.

Justícia i Caritat, també coneguda com a Justícia i Espiritualitat, ha anat guanyant espai al país alauita després de la Primavera Àrab, l’aparició de moviments contestataris als països del Magrib que ha anat derivant en una expansió de grups confessionals com els Germans Musulmans a Egipte o Rachad a Algèria.

La seua activitat està parcialment prohibida per l'Estat marroquí, ja que no reconeixen el seu rei, Mohamed VI, com a comanador de la fe o príncep dels creients. L'organització segueix la línia sufí, mentre que la majoria dels musulmans de Mollerussa professen el credo sunnita.

L’activitat del deportat no va generar cap tipus de conflictes en la comunitat de la capital del Pla d’Urgell. “No va passar res, els sermons eren correctes”, anoten les mateixes fonts, que afegeixen que “no tenim cap tipus de problema” en referència a la convivència en el dia a dia.

La Fiscalia de Lleida va intervenir el 2023 en un total de 115 procediments de deportació de ciutadans d’origen estranger, el gruix dels quals per conductes de tipus delictiu: 36 havien estat condemnats a penes de menys de sis anys de presó, en 30 casos l’expulsió es proposava com a mesura substitutiva de la pena en l’escrit de qualificació, la d’uns altres vint va ser sol·licitada pels jutges en les seues respectives sentències i en uns altres 16 episodis això va tenir lloc durant la fase d’execució de la sentència. També hi va haver onze internaments en centres per processos administratius.

Almenys tretze confessions conviuen en pau a la demarcació

Almenys tretze confessions religioses conviuen a la demarcació de Lleida, segons l’últim recompte de temples de la direcció general d’Assumptes Religiosos del ministeri de Justícia, dependent del ministeri de Presidència, sense que es registrin entre elles cap tipus de conflicte. Es tracta de la catòlica (1.836 temples de 1.950), l’evangèlica (48), la islàmica (30), les de tipus oriental (14), els testimonis de Jehovà (12), el budisme (4), els adventistes del setè dia (3), l’església de Jesucrist dels Últims Dies (2) i l’hinduisme (1).