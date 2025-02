Millores al camí municipal d’Àger a l’Ametlla del Montsec

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament d’Àger ha iniciat els treballs de millora del camí municipal cap al poble de l’Ametlla del Montsec. L’objectiu és millorar la seguretat i les condicions del trànsit d’aquesta via, molt transitada pels veïns de les masies i de granges. L’actuació està subvencionada pel departament d’Agricultura i preveu una inversió de 48.000 euros. Els treballs contemplen un asfaltatge de la calçada així com la millora de les cunetes per evitar-ne el deteriorament a causa de les pluges. L’actuació s’allargarà encara durant la setmana que ve.