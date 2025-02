SOS d'una zona escolar rural de Lleida per evitar el tancament al faltar alumnes

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

La zona escolar rural (ZER) d’El Sió, format per les escoles de Butsènit d’Urgell, Preixens i Puigverd d’Agramunt, ha posat en marxa una campanya en xarxes socials per captar nous alumnes i evitar la pèrdua de nens i fins i tot el tancament dels centres, com ja va passar amb unes altres dos escoles que formaven part de la mateixa àrea rural: la de Montclar, que va tancar el 2010, i la de les Ventoses, que ho va fer el 2022. La campanya vol donar a conèixer les tres escoles que queden i augmentar la preinscripció per al curs escolar vinent.

La directora de l’escola de Butsènit d’Urgell i de la ZER, Marisol Solduga, va explicar que “la iniciativa la impulsa la mare d’una alumna que treballa com a fotògrafa, i va ser ben vista des de les tres escoles i per tota la comunitat educativa”. Ja s’han editat deu entrevistes a docents, exalumnes o familiars perquè expliquin la seua experiència, i hi ha almenys mitja dotzena més de testimonis que s’han afegit a la campanya. Tots expliquen els avantatges d’aquestes escoles rurals.

La ZER El Sió compta actualment amb 35 alumnes entre les tres escoles, dels quals nou cursen sisè de Primària i al setembre començaran Secundària. Solduga va reconèixer que ser “una ZER petita i lluitar contra la pèrdua d’alumnat és difícil i preocupa”. Per aquesta raó, pensa que aquesta campanya a les xarxes socials “ajudarà a enfortir-nos anímicament” alhora que servirà per explicar a futures famílies usuàries els “molts avantatges” de les escoles rurals en les quals “oferim un projecte educatiu de molta qualitat”, va assegurar.

En aquest sentit, va posar èmfasi en la simbiosi amb l’entorn rural. Per exemple un dels últims projectes d’innovació ha estat el d’“apadrinar els nostres pobles” per conèixer-los i estimar-los.

Tot això, amb l’objectiu final d’incrementar el nombre de matrícules amb nous alumnes les famílies dels quals pensin que poden encaixar en el projecte educatiu d’aquesta zona rural d’escolarització. “Som col·legis petits però ens fem grans quan es tracta de potenciar l’escola rural”, va concloure Solduga.