Voluntaris netejaran a l’Alt Urgell un abocament il·legal de restes de cable robat

L’abocament il·legal, en una pista forestal de la muntanya de Turp. - PER UNA CATALUNYA NETA

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

El col·lectiu Per Una Catalunya Neta ha organitzat una jornada de voluntariat avui a Coll de Nargó per netejar un abocament il·legal de plàstic i alumini en una zona de bosc al costat d’una pista forestal de la muntanya de Turp. Aquest material procedeix de cables robats, que els lladres van cremar per poder extreure el coure i van abandonar les altres coses. Toni Olm, responsable del col·lectiu, va calcular que retiraran més de 1.200 quilos d’alumini i de plàstics. Comptaran amb la col·laboració de l’empresa local Àrids i Formigons Pont d’Espia, que instal·larà contenidors i s’encarregarà de gestionar els residus un cop recollits. Olm va explicar que un boletaire els va advertir sobre aquest abocament el novembre passat, i va lamentar el perjudici a la muntanya que provoquen aquestes accions. El col·lectiu va considerar prioritari retirar aquest material a l’incloure elements contaminants.

Olm va explicar que el col·lectiu porta a terme una campanya de neteja cada mes. Al març està previst netejar els voltants de l’abocador de Benavarre, a Montferrer i Castellbò, mentre que a l’abril es faran càrrec d’un abocador antic a la Cerdanya i després continuaran al pantà d’Oliana.