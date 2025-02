Impulsen una associació d’amics del Parc de l’Alt Pirineu

El centre cívic de Llavorsí acollirà el dia 8 de març la constitució de l’Associació d’Amics del Parc Natural de l’Alt Pirineu, que pretén englobar particulars, entitats, empreses, ajuntaments i entitats municipals descentralitzades (EMD) dins d’aquest espai protegit al Pallars Sobirà i l’Alt Urgell.

Els promotors de la iniciativa van indicar que hi ha desenes d’interessats a afegir-se a la futura associació, que pretén tant afavorir la implicació del territori en la conservació del parc com defensar els interessos dels qui hi viuen. “Volem donar suport al Parc Natural, però no per això deixarem de ser crítics si estem en desacord amb accions concretes”, va explicar Jordi Canut, un dels impulsors.

Canut, actualment prejubilat, va ser treballador del Parc de l’Alt Pirineu i d’Aigüestortes i ha recuperat juntament amb la seua família el poble abandonat de Buseu (Baix Pallars) per atreure turisme.

La futura associació ja té uns estatuts redactats i els seus promotors han enviat cartes als ajuntaments per obtenir adhesions. En principi, plantegen una quota anual de 25 euros per als socis.