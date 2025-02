L'Institut Hug Roger III escriu un poemari homenatjant el represaliat poeta rus Boris Pasternak: ‘Lara, cel, blat i falç’

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’INS Hug Roger III de Sort està dins del projecte de centre de la xarxa de competència lectora. Un dels objectius principals del projecte és promoure el gust per la lectura, però no solament en les matèries de llengües, sinó en totes les altres. A primer de Batxillerat, una de les matèries optatives és la d’Història del Món Contemporani. Aquest curs 21 alumnes vam formalitzar la matrícula en aquesta matèria. Dins de la seva programació, una de les situacions d’aprenentatge que s’ha de treballar porta per títol La Revolució Russa i les seves conseqüències: del comunisme de Lenin al postcomunisme dels joves del Maig del 68. En les primeres sessions es va visualitzar la pel·lícula sobre la Revolució Russa Doctor Zhivago (David Lean, 1965), basada en la novel·la homònima de Boris Pasternak.

Llavors se’ns va proposar fer un llibret de poemes com a producte final, tenint com a model el que surt a la pel·lícula: Poemes a Lara. Aquest poemari l’escriu el protagonista, Iuri Zhivago, a la seva estimada Lara Antipova.

Es va investigar si aquest poemari va existir i la resposta és que no. Però la investigació ens va portar a descobrir que el personatge del metge i poeta Iuri Zhivago era l’alter ego de Boris Pasternak i que el de Lara era el de la seva companya sentimental, la també poeta Olga Ivinskaya. Tant Pasternak com Ivinskaya, entusiastes en l’inici de la Revolució, van ser represaliats pel règim estalinista, ja que tots dos van ser molt crítics amb el desenvolupament autoritari de la implantació del comunisme en la Unió Soviètica. Van patir l’exili interior, l’estada en Gulags i, inclús, Pasternak no va poder anar a recollir el 1958 el Premi Nobel de Literatura que li va concedir l’Acadèmia sueca.

El següent pas va ser llegir i estudiar alguns poemes de Boris Pasternak i intentar reproduir la seva estructura a partir del que podia sentir Iuri Zhivago per Lara. En parelles o individualment, es van composar 74 poemes que estan dividits en 3 temes sota el títol genèric de Lara, cel, blat i falç.

La metodologia d’aquest aprenentatge ha tingut tres etapes: la primera s’ha centrat en la imitació de les estructures externa i interna d’algun dels seus poemes. La segona ha consistit en desenvolupar la figura de Lara a partir d’un repte: l’alumnat es convertia en Iuri Zhivago i descrivia les virtuts de l’amada. I la tercera etapa tenia com a objectiu treballar altres tipus de poemes relacionats amb l’època dels bolxevics i del realisme social.

A més a més, dins del llibret hi ha composicions artístiques d’expressionisme abstracte inspirades en el pintor nord-americà Jackson Pollock (coetani de Pasternak i oposat al realisme artístic soviètic) inspirats en la figura de Lara utilitzant la tècnica del driping, que consistia que en lloc d’usar cavallet i pinzells, col·locava en el sòl el llenç i sobre ell deixava degotar la pintura. També es va treballar el corrent del surrealisme construint elements artístics inversemblants. Cal·ligrames amb figures de Lara amb versos de poemes de Boris Pasternak… Totes activitats fetes per l’alumnat.

Per la presentació del llibret de poemes es va plantejar fer-ne una amb activitats com la lectura en veu alta d’alguns dels poemes, on els alumnes havíem de disfressar-nos com en l’època revolucionària. Així mateix es va preveure la preparació d’un àpat fred inspirat en la gastronomia soviètica de la Revolució de 1917: l’ensaladilla russa i areng en abric de pell. En aquesta última activitat hem d’agrair a l’Escola d’Hoteleria per la seva ajuda desinteressada. A més, es va fer un cartell per donar a conèixer dins l’institut aquesta activitat.

Podem dir per finalitzar que els objectius curriculars amb les seves corresponents competències es van assolir i que d’aquesta manera es va poder implementar el projecte de centre de la xarxa de competència lectora.