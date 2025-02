Alumnat de l’Escola Pia descobreix les funcions del consell

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Alumnat de l’Escola Pia de Tàrrega va visitar divendres passat la seu del consell comarcal de l’Urgell per participar en la nova activitat batejada com Consell Jove: Aprenent Democràcia, en la qual se simula la celebració del ple comarcal. L’objectiu d’aquesta experiència dinàmica és que els més joves coneguin de forma pràctica les funcions que té un consell comarcal. El que més va agradar als alumnes va ser la simulació del procés democràtic per escollir els nous consellers comarcals i el president, en què van celebrar unes eleccions, van constituir el plenari i van debatre sobre qüestions d’interès comarcal.