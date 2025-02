Els Mossos denuncien 26 motoristes en trenta controls a Ponent i el Pirineu

Publicat per ACN REDACCIÓN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van desplegar ahir un ampli dispositiu a tot Catalunya centrat a prevenir les conductes de risc i reduir els accidents de motoristes. Entre les set del matí i les tres de la tarda, la policia catalana va organitzar controls dinàmics i estàtics en un centenar de trams viaris amb una alta afluència de circulació de les vuit regions policials.

En el marc d’aquest dispositiu anomenat Premot, els Mossos van organitzar una trentena de controls a les carreteres lleidatanes i van denunciar 26 motoristes (21 a la regió policial de Ponent i cinc a la del Pirineu). El principal motiu de denúncia va ser l’excés de velocitat, però també es va sancionar alguns conductors per no portar el casc o no tenir la documentació en regla.

Els controls policials es van muntar, principalment, a les zones de pas freqüent d’aquests vehicles a la demarcació: C-13 (Camarasa), C-12 (Àger), C-14, C-233, N-240, la N-145, entre altres.

Els agents van prestar especial atenció a les distraccions, a les conduccions temeràries o negligents, als avançaments antireglamentaris i al compliment de la normativa.

Concretament, el dispositiu es va dirigir principalment als motoristes que, tal com s’estableix en el pla català de seguretat viària, formen part del “col·lectiu vulnerable” que “preocupa especialment” per no haver aconseguit la disminució d’accidents i de víctimes greus i mortals, que sí que han experimentat altres col·lectius. En aquest sentit, els Mossos van recordar que en un 48,5 per cent dels accidents amb víctimes mortals de l’any 2024 va estar implicada una motocicleta o un ciclomotor.

Les carreteres lleidatanes han registrat diversos accidents mortals aquest mes de febrer. Fa tan sols una setmana, un jove motorista de 21 anys d’Andorra va perdre la vida en un xoc amb un turisme a l’N-260 a Montferrer i Castellbò, a l’Alt Urgell. En aquest cas, la policia va detenir el conductor del turisme implicat en l’accident mortal. El xòfer, que va donar negatiu en el test d’alcohol i drogues, va ser imputat per un delicte d’homicidi per imprudència greu.

D’altra banda, un jove de 23 anys de Gimenells i el Pla de la Font va morir el 13 de febrer passat en un accident de trànsit a l’LV-810, i un home de 33 anys va morir a la C-12 a Corbins el dia abans.